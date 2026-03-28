СМИ узнали, что США близки к израсходованию ракет Tomahawk

За четыре недели войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, темпы расходования высокоточного оружия вызывают тревогу у некоторых чиновников Пентагона. Об этом пишет газета The Washington Post.

Один из чиновников описал количество оставшихся на Ближнем Востоке запасов Tomahawk как «тревожно низкое». Другой собеседник заявил, что без вмешательства в ситуацию Пентагона высок риск «полного израсходования боеприпасов» в рамках поставок ракет в регион.

По мнению опрошенных экспертов, до начала операции «Эпическая ярость» общий запас ракет Tomahawk варьировался от 4000 до 3000. Аналитики утверждают, что «на пополнение запасов» потребуется несколько лет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

