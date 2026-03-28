В Генштабе пообещали не отправлять призывников на СВО

Генштаб: призывников не будут направлять на СВО

Призывников не будут направлять на специальную военную операцию. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский, пишет ТАСС.

По его словам, военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут участвовать в выполнении задач СВО.

Цимлянский также сообщил, что призывников не будут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

Он уточнил, что все призванные будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, а также других войск, формирований и органов на территории России, за исключением указанных регионов.

О том, что призывники не попадут в зону проведения СВО, говорил и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат напомнил, что согласно новому закону призыв на срочную военную службу теперь проходит в течение всего календарного года. Он добавил, что ближе к апрелю представители Генштаба Вооруженных сил РФ «выступят и еще раз подробно все расскажут».

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.