Момент подрыва украинским куратором агента в Ставрополе попал на видео

ФСБ обнародовала видео с дистанционным подрывом украинского агента в Ставрополе
Момент подрыва украинского агента в Ставрополе попал на видео. Запись предоставила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина под видом обычного жителя гуляет по Ставрополю и фотографирует здания правоохранительных органов. Далее показан скрин переписки агента с куратором с Украины. Последний убеждает собеседника, что предоставленное ему взрывное устройство собрано хорошо.

Также в ролике запечатлен момент подрыва агента, получившего несовместимые с жизнью травмы. Вторая половина видео демонстрирует работу сотрудников оперативных служб на месте происшествия.

28 марта в ФСБ России заявили, что украинский куратор дистанционного подорвал своего агента в Ставрополе. Взрыв произошел, когда 31-летнего мужчину пытались задержать силовики.

По данным ведомства, фигурант по собственной инициативе установил связь с представителем спецслужб Украины и по его заданию проводил разведку в отношении сотрудника российских правоохранительных органов. Впоследствии он извлек из схрона взрывное устройство, намереваясь прикрепить его к автомобилю своей цели. Однако его действия пресекли сотрудники ФСБ, из-за срабатывания взрывного устройства задержать злоумышленника живым не удалось. В сообщении подчеркивалось, что никто из гражданских лиц и силовиков не пострадал.

