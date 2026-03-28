«Мерзкое жужжание» и взрывы в небе. Под Ярославлем при атаке дронов погиб ребенок

В Ярославской области при атаке дрона погиб ребенок, есть раненые

В ночь на 28 марта дежурные силы ПВО вновь отразили массовую атаку беспилотников — дроны пытались атаковать 18 регионов России по линии от севера (Ленинградская область) до юга (Крым). Не обошлось без жертв: в одном из частных жилых домов в СНТ под Ярославлем погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Что известно о ночном налете — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 28 марта во время атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, его родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным правительства Ярославской области, также пострадала жительница соседнего с семьей дома.

Взрывы начали звучать над городом около трех ночи. Очевидцы сообщили о работе ПВО по дронам ВСУ и ярких вспышках в небе. В аэропорту ввели ограничения на полеты. По данным SHOT, жители слышали «мерзкое жужжание двигателя в небе» и до 10 громких взрывов в южных и центральных районах Ярославля.

Обломки дрона, как сообщает канал, рухнули рядом с жилым домом. Пострадала пристройка, в которой находится магазин «Магнит», там начался пожар. Кроме того, ударной волной выбило стекла в жилой многоэтажке на юге города.

Губернатор региона Михаил Евраев объявил угрозу атаки БПЛА и попросил жителей города укрыться в безопасном месте. В общей сложности за ночь от последствий атак пострадали несколько жилых домов.

«Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Евраев.

Всего над регионом сбили более 30 БПЛА. Отбой беспилотной опасности объявили только к 9 утра.

Что известно о последствиях в других регионах

Атака на российские регионы началась после полуночи. Всего за минувшую ночь силы ПВО перехватили 155 украинских беспилотников самолетного типа , сообщили в Минобороны России. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Крымом.

Смоленская область

Сперва взрывы прогремели над городом Вязьма в Смоленской области. В одном из районов города заметили пожар и дым, от громких звуков сработала сигнализация у машин. SHOT со ссылкой на местных жителей утверждает, что в одном из районов около жилого дома началось возгорание.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что над регионом были уничтожены 11 дронов.

Самарская область

В течение ночи взрывы были слышны в Чапаевске и Новокуйбышевске. В Самарской области объявляли ракетную опасность, в регионе ввели план «Ковер».

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, после отражения атаки беспилотников повреждений на социальных, жилых объектах нет, никто не пострадал. Несколько Telegram-каналов сообщили, что в Чапаевске целью был завод, производящий взрывчатые вещества для ракет.

Москва и Петербург

Этой ночью ВСУ также пытались атаковать столичный регион. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью были сбиты два летевших на Москву беспилотника. Местные жители рассказали SHOT, что слышали взрывы в районе Истры и Дубны. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Тверская область

В городе Конаково Тверской области обломок беспилотника упал на участок частного жилого дома, произошло возгорание. Огонь смогли быстро потушить. Четверо взрослых, находившихся в этот момент на участке, не пострадали, рассказал губернатор Виталий Королев.

Курская область

Оперштаб Курской области сообщил, что за сутки над регионом были сбиты 40 беспилотников, 19 раз ВСУ обстреливали приграничные районы из артиллерии, 12 раз дроны сбрасывали взрывные устройства. Погибших и пострадавших нет.

Повреждения домов и автомобилей зафиксированы в городе Рыльске, селе Дурово, селе Михайловка, деревне Гирьи и селе Сальное.