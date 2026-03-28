В Челябинске задержали вице-мэра по делу о махинациях

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Челябинске задержали вице-мэра Астахова по делу о махинациях на 150 млн рублей
Администрация города Челябинска

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Александра Астахова. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, на чиновника вышли во время расследования дела о махинациях в МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения на территории. Задержание провели оперативники ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета.

Как утверждают источники, Астахова и начальника управления ЖКХ администрации города Вадима Храмцова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между «ПОВВ» и коммерческой организацией на выполнение ремонтных работ. Ущерб муниципальному бюджету оценили более чем в 150 млн рублей.

Сообщается, что следственные органы возбудили уголовное дело. В домах фигурантов и в здании администрации города прошли обыски. В ведомстве отметили, что не исключено появление новых эпизодов и других фигурантов, в том числе среди высокопоставленных лиц региона.

Астахову в августе исполнится 43 года. Несмотря на юридическое образование, его профессиональная деятельность связана с управлением: до 2011 года он работал управляющим делами гордумы Челябинска, затем около восьми лет занимал должность заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

Ранее в Подмосковье задержали первого заместителя главы Звездного Городка по подозрению в коррупции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
