В Челябинске задержали вице-мэра по делу о махинациях

В Челябинске задержали вице-мэра Астахова по делу о махинациях на 150 млн рублей

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Александра Астахова. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, на чиновника вышли во время расследования дела о махинациях в МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения на территории. Задержание провели оперативники ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета.

Как утверждают источники, Астахова и начальника управления ЖКХ администрации города Вадима Храмцова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между «ПОВВ» и коммерческой организацией на выполнение ремонтных работ. Ущерб муниципальному бюджету оценили более чем в 150 млн рублей.

Сообщается, что следственные органы возбудили уголовное дело. В домах фигурантов и в здании администрации города прошли обыски. В ведомстве отметили, что не исключено появление новых эпизодов и других фигурантов, в том числе среди высокопоставленных лиц региона.

Астахову в августе исполнится 43 года. Несмотря на юридическое образование, его профессиональная деятельность связана с управлением: до 2011 года он работал управляющим делами гордумы Челябинска, затем около восьми лет занимал должность заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

