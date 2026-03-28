Генштаб рассказал о сроках службы призывников

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что срок военной службы по призыву в России остается прежним и составляет 12 месяцев. Об этом пишет ТАСС.

Он также сообщил, что в ходе призыва 2026 года применяются Единый реестр воинского учета и электронные повестки. По его словам, использование реестра позволяет при наличии оснований предоставлять гражданам отсрочки без личного посещения призывной комиссии.

Цимлянский добавил, что для оповещения призывников используются электронные повестки, информация о которых вносится в общедоступный реестр направленных или врученных уведомлений.

Он отметил, что при неявке без уважительных причин в течение 20 календарных дней к гражданину применяются временные ограничения, предусмотренные законом, чтобы обеспечить его явку.

Также, по его словам, уведомления о направлении электронной повестки, введении и отмене ограничительных мер направляются в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Ранее Генштаб заявил, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции.