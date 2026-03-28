Зеленский заявил о «сложности» в переговорном процессе о мире на Украине

Зеленский: в переговорах Киев чувствует себя медиатором, а не стороной конфликта

Украина чувствует себя «медиатором» в мирном процессе, а не стороной конфликта, поскольку не может добиться встречи в трехстороннем формате из-за позиций России и США по месту встречи. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что Украина каждый день общается с американской стороной, а переговорная группа – «со своими визави». Однако существует одна «сложность», указал глава государства.

«Ощущение таково, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться, где угодно – в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может быть только в Америке, а Россия может повсюду, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны», — написал Зеленский.

Он в очередной раз заявил о готовности к встречам «где угодно». Среди возможных мест он назвал Турцию, Швейцарию или Ближний Восток.

До этого глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что война в Иране не заблокировала переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы ОП, для проведения встречи с представителями Москвы «нет проблем».

Ранее Путин назвал виновников украинского кризиса.