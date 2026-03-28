Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил о «сложности» в переговорном процессе о мире на Украине

Зеленский: в переговорах Киев чувствует себя медиатором, а не стороной конфликта
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Украина чувствует себя «медиатором» в мирном процессе, а не стороной конфликта, поскольку не может добиться встречи в трехстороннем формате из-за позиций России и США по месту встречи. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что Украина каждый день общается с американской стороной, а переговорная группа – «со своими визави». Однако существует одна «сложность», указал глава государства.

«Ощущение таково, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться, где угодно – в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может быть только в Америке, а Россия может повсюду, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны», — написал Зеленский.

Он в очередной раз заявил о готовности к встречам «где угодно». Среди возможных мест он назвал Турцию, Швейцарию или Ближний Восток.

До этого глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что война в Иране не заблокировала переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы ОП, для проведения встречи с представителями Москвы «нет проблем».

Ранее Путин назвал виновников украинского кризиса.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!