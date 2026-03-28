В Петербурге гость набросился на жениха с ножом после свадьбы

В Кронштадте полицейские задержали 18-летнего юношу, который устроил поножовщину на свадьбе, где был гостем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 27 марта в одной из квартир дома №42 на Посадской улице. По данным полиции, около четырех часов утра 24-летнего местного жителя увезли оттуда с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшего, у которого накануне состоялась свадьба, доставили в больницу.

На месте задержали гостя из Тывы, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что компания отмечала свадьбу в ресторане, а затем продолжила застолье в квартире жениха.

Во время празднования между хозяином и его знакомым возник конфликт, который закончился дракой. В ходе ссоры гость ударил жениха ножом. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Задержанный находится под стражей.

Ранее ростовчанин получил ножевое ранение, спасая незнакомую девушку от избиения.

 
