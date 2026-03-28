Безработные украинцы массово покидают Финляндию

Тысячи украинцев покидают Финляндию и уезжают в другие страны ЕС или возвращаются на родину из-за трудностей с трудоустройством. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

По данным издания, временная защита для украинцев закончится менее чем через год, и для того, чтобы остаться в стране, им необходимо найти работу.

В материале привели несколько примеров. Так, 25-летняя украинка рассказала, что планирует переезд в Эстонию, поскольку не смогла найти работу в Финляндии, несмотря на знание финского языка. Другой мужчина с дипломом инженера-строителя не смог трудоустроиться из-за отсутствия знания языка и лишь временно работал на цветочной ферме. Он тоже намерен уехать в Эстонию.

Yle отмечает, что уровень безработицы в Финляндии является самым высоким в Европе, а требование знания финского языка усложняет положение мигрантов. Кроме того, с августа обучение для студентов из стран вне ЕС и Европейской экономической зоны станет платным. Пока это не касается украинцев, однако информации о правилах на следующий год нет.

По информации вещателя, уровень занятости среди украинцев в Финляндии составляет 40%, тогда как в среднем по Европе — 57%. При этом после окончания срока временной защиты в марте 2027 года для проживания в стране необходимо иметь работу.

Эксперт отдела миграции МВД Финляндии Туули Туунанен сообщил, что страну уже покинули около 40 тыс. украинцев. По его словам, всего в Финляндию прибыли около 90 тыс. человек с временной защитой, из которых примерно 50 тыс. остаются в стране, а остальные уехали в другие страны ЕС или вернулись на Украину.

Также, как отмечает Yle, миграционная служба создала специальную страницу с инструкциями о том, как отказаться от временной защиты, подать соответствующее заявление и безопасно уничтожить разрешение на пребывание в Финляндии.

Ранее спецпосланница Еврокомиссии заявила, что ЕС вряд ли продлит программу временной защиты для украинцев.