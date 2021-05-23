Летевший в Москву самолет экстренно сел в Казани

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ — Москва, экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

Авиалайнер компании S7 произвел незапланированную посадку в казанском аэропорту в 8.09 мск. Отмечается, что на борту находились 158 человек, в том числе двое детей.

Больной был передан бригаде скорой помощи и направлен в республиканскую клиническую больницу.

Самолет вылетел из Казани в московской аэропорт Домодедово в 9.39.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково после обнаружения неисправности успешно сел самолет Hawker 750, который летел из Сочи.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево в Москве экстренно сел пассажирский самолет, следовавший в Брюссель. Посадка была произведена после срабатывания датчика неуборки предкрылков.