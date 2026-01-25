Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Россия и США возобновили конфиденциальные контакты по «раздражителям»

Рябков: контакты России и США по раздражителям без огласки идут в столицах
MFA Russia/Global Look Press

Россия и США возобновили рабочие контакты по так называемым раздражителям, проводя их в столицах без широкой огласки. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, стороны «возвращаются к нормальности» в этом формате диалога. Предыдущий раунд таких консультаций прошел в Вашингтоне.

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах», — сказал Рябков.

Рябков отметил, что в интересах продуктивной работы эти контакты не афишируются, но их результаты или отсутствие таковых впоследствии доводятся до общественности.

В декабре Рябков рассказывал, что Россия и США продолжат усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях. Он подтвердил, что стороны провели очередной раунд консультаций. По его словам, продвижение в этом направлении «минимальное».

Ранее в МИД РФ потребовали решить вопросы биологической деятельности США на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701143_rnd_4",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+