Россия и США возобновили конфиденциальные контакты по «раздражителям»

Рябков: контакты России и США по раздражителям без огласки идут в столицах

Россия и США возобновили рабочие контакты по так называемым раздражителям, проводя их в столицах без широкой огласки. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, стороны «возвращаются к нормальности» в этом формате диалога. Предыдущий раунд таких консультаций прошел в Вашингтоне.

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах», — сказал Рябков.

Рябков отметил, что в интересах продуктивной работы эти контакты не афишируются, но их результаты или отсутствие таковых впоследствии доводятся до общественности.

В декабре Рябков рассказывал, что Россия и США продолжат усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях. Он подтвердил, что стороны провели очередной раунд консультаций. По его словам, продвижение в этом направлении «минимальное».

Ранее в МИД РФ потребовали решить вопросы биологической деятельности США на Украине.