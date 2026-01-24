Размер шрифта
Жителям Киева вернули воду

В Киеве полностью восстановили водоснабжение
В Киеве восстановили бесперебойную подачу воды, сообщает в Telegram-канале «Киевводоканал», основной поставщик услуг по водоснабжению и водоотведению в украинской столице.

В компании рассказали, что ее специалисты продолжают работу в условиях военного положения, но личный прием абонентов пока не проводится.

Украинская газета «Страна.ua» добавляет, что, несмотря на возобновление подачи воды, на верхних этажах домов ее все еще может не быть.

До этого российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, ВС России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне СВО с лета 2022 года.

В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. На этом фоне мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о проблемах с отоплением и водой на левом берегу Днепра.

Ранее Зеленский после массированного удара ВС России напомнил Трампу о ПВО.

