В МИД РФ назвали надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости, что озвученная МИД Украины причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

Дипломат отметил, что российская сторона остается открытой к продолжению диалога и высоко ценит гостеприимство Турции.

«В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», — сказал Полищук.

24 января в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал: наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

