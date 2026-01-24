Размер шрифта
Спецпосланник Трампа высказался о продолжении трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф: переговоры по Украине продолжатся в Абу-Даби на следующей неделе
Александр Казаков/РИА Новости

Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби, сообщил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», - написал он.

Спецпредставитель американского лидера назвал прошедшие 23 и 24 января раунды переговоров конструктивными и подтвердил решимость администрации президента США добиваться урегулирования украинского конфликта.

До этого в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Обсуждения продолжались более трех часов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. Телеканал Sky News выяснил, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания, данного «на самом высоком уровне».

