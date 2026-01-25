В четырех областях Украины включили сирены

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

По информации сервиса, этот режим действует в Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Прошлой ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, ВС России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне СВО с лета 2022 года.

В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе.

Ранее Белгород подвергся «самому массированному» ракетному обстрелу.