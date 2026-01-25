Размер шрифта
Экономист ответила на вопрос о возможном дефиците бананов

Экономист Машкова оценила риски дефицита бананов в России
Дефицит бананов россиянам не грозит. Об этом заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.

«Дело в том, что 98% бананов поступают на рынок России из Эквадора. Этот самый древний фастфуд остается с нами. Кстати, бананы, говорят, еще и нервы успокаивают», — добавила она.

Эксперт добавила, что Венесуэла также славится своим кофе и шоколадом, рынок России открыт для этих продуктов.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия за январь – октябрь этого года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции. Объем поставок бананов в Россию за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом экспорт бананов из Эквадора за январь – октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок, что на 3,86% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее россиянам назвали продукты, которые помогают поднять настроение.

