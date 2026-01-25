Делегации России, Украины и США пообедали вместе после переговоров в Абу-Даби

Axios: делегации в ОАЭ сели вместе пообедали и выглядели почти как друзья

Делегации России, Украины и США по завершении второго дня переговоров в Абу-Даби провели совместный обед, в ходе которого царила конструктивная атмосфера. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, трехсторонние консультации были продуктивными, и по ряду вопросов достигнут прогресс. Обсуждались ключевые темы, включая ситуацию в Донбассе и вокруг Запорожской АЭС.

«В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — привел Axios слова одного из чиновников.

Другой участник отметил, что стороны «довольны тем, где находятся сейчас».

Американские представители подчеркнули, что в ходе дискуссии ни одна из сторон не уклонялась от сложных вопросов, а общение проходило с взаимным уважением.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее украинские СМИ раскрыли подробности переговоров в Абу-Даби.