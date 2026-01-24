Стало известно, на чем зарабатывает Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина зарабатывает на сольных концертах и спектаклях после скандала с квартирой. Об этом сообщило издание kp.ru.

По данным газеты, в ближайшее время у Долиной запланированы в графике сольные концерты в ресторанах Москвы, в небольших подмосковных городах, а в марте состоится мини-тур по городам центрального округа страны.

Основная работа Долиной — преподавательская деятельность в Московском государственном институте культуры, кроме того, она является президентом Музыкальной академии Ларисы Долиной. Прибыль артистки от работы в частной академии неизвестна.

Кроме того, артистка работает в Театре на Таганке, выходит на сцену в спектакле «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В среднем она играет четыре или две постановки в месяц, за выход на сцену ей платят 100 тыс. руб.

Суд поставил точку в громкой споре Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Однако чтобы выселить Долину, пришлось задействовать приставов. В начале января процесс окончился. На фоне судебного процесса СМИ нередко сообщали о падении спроса на концерты Долиной.

Ранее жители села Славино, где находится резиденция Долиной, подтвердили, что раньше встречали артистку, но в последнее время она не появляется за городом.