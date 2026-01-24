Умер соведущий «Вечернего Урганта» Александр Олейников

Размер шрифта
Режиссер, продюсер, телеведущий и сценарист Александр Олейников скончался в Москве в возрасте 60 лет. Как рассказал агентству ТАСС источник в его окружении, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — заявил источник.

Олейников родился в столице 21 октября 1965 года, в детстве увлекался шахматами и хоккеем, в юности — служил в войсках особого назначения, однако своим призванием выбрал телевидение. Профессиональный путь он начал в 20 лет, работал в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, на телеканале МТК и даже на немецком телевидении — режиссировал концерты музыканта Дитера Болена.

В 1992 году Олейников вел программу X телекомпании ВИD, также выступал в роли ведущего в передачах «Мое кино», «Моя звезда», «Моя история» и «Ваша музыка». Впоследствии в разные годы работал на каналах НТВ, «Россия» и ТВЦ, режиссировал картины «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2».

А осенью 2013-го — со 2 сентября по 15 ноября — Олейников был соведущим третьего сезона шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
 
