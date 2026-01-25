В США надеются, что ЕС и Россия будут доверять друг другу по вопросу урегулирования

Politico: в США надеются на создание парадигмы, в которой ЕС и РФ доверяют друг другу

В США надеются на создание парадигмы, в которой Европа и Россия начнут доверять друг другу на фоне украинского урегулирования. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

«Очевидно, сейчас не так много доверия между Европой и Россией, но мы можем создать рамки, где возникнет новая парадигма, которая будет строиться на доверии», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что новая парадигма покажет реальную деэскалацию напряженности между странами.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинские войска должны покинуть территорию Донбасса для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Он добавил, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня в рамках мирных переговоров.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби.