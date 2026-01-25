На Западе спрогнозировали, почему Киев будет вынужден принять требования России

Внутриполитический кризис на Украине может привести к тому, что Киев будет вынужден принять все требования России на переговорах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в видео на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, нарастание напряжения делает управление страной и армией невозможным, что в итоге заставит удовлетворить условия Москвы.

«Назревает идеальный шторм, потому что сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может», — объяснил Дизен.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта и условия для этого.

Ранее в администрации Трампа назвали европейские гарантии для Украины «милыми».