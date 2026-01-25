Размер шрифта
Общество

На Камчатку доставили тяжелую технику для борьбы с последствиями циклонов

Самолет МО доставил на Камчатку спецтехнику для ликвидации последствий циклонов
МЧС Камчатского края

Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил из Москвы на Камчатку тяжелую снегоуборочную технику для ликвидации последствий мощных снежных циклонов. Об этом написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

В край прибыли комбинированная дорожная машина и два экскаватора, которые пополнят местный автопарк.

«Еще несколько партий техники в пути — ждем доставку бортом МЧС и морским судном», — написал губернатор.

По данным Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

21 января Владимир Солодов заявил, что циклоны, обрушившиеся на Камчатку, стали самыми сильными за последние 50 лет, однако мощный снегопад может повториться уже на следующей неделе. По его словам, власти ведут полную подготовку к повторному циклону.

Ранее эксперт допустил усиление снегопадов на Камчатке к концу века. 

