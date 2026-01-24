В США заявили о возможной встрече Путина с Зеленским

Axios: США допускают проведение в скором времени встречи Путина и Зеленского

В администрации США заявили, что в скором времени может состояться встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios.

«Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским», — сказал собеседник издания.

Источник из администрации президента США заявил, что если стороны продолжат движение «по нынешнему курсу», то встреча состоится.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта и условия для этого.

