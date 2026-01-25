Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Минпросвещения рассказали, кто сможет блокировать интернет-ресурсы с ГДЗ

Минпросвещения: Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки ГДЗ
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор может получить полномочия по блокировке ресурсов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

В ведомстве сообщили, что при обнаружении на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, тестов и решений к ним доступ к таким ресурсам будет оперативно ограничиваться.

До этого российское Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ. Исключения составляет информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах.

В прошлом году с такой инициативой выступил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, те, кто формируют сайты с ГДЗ, совершают преступление. На этом фоне депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что понимает такие претензии, так как большинство школьников списывают готовые задания, даже не вдумываясь в них. Однако она считает, что запрет ничем не поможет, так как ученики найдут другие способы списывать.

Ранее опрос показал, что большинство школьников устают уже к середине учебного года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700873_rnd_7",
    "video_id": "record::fc2eed0b-192e-4efe-b07f-ba2e4ade8d45"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+