В Минпросвещения рассказали, кто сможет блокировать интернет-ресурсы с ГДЗ

Роскомнадзор может получить полномочия по блокировке ресурсов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

В ведомстве сообщили, что при обнаружении на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, тестов и решений к ним доступ к таким ресурсам будет оперативно ограничиваться.

До этого российское Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ. Исключения составляет информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах.

В прошлом году с такой инициативой выступил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, те, кто формируют сайты с ГДЗ, совершают преступление. На этом фоне депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что понимает такие претензии, так как большинство школьников списывают готовые задания, даже не вдумываясь в них. Однако она считает, что запрет ничем не поможет, так как ученики найдут другие способы списывать.

Ранее опрос показал, что большинство школьников устают уже к середине учебного года.