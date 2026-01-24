«Дискомбобулятор». Трамп назвал секретное оружие, которое США применили в Венесуэле

Трамп заявил об использовании дезориентатора при атаке США на Венесуэлу

Жители эвакуируются во время атаки США в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 года

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы.

Американские военные в ходе операции в Венесуэле использовали новое секретное оружие, которое дезориентирует противника, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post (NYP).

«Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить <...> Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло», — сказал глава Белого дома.

Трамп не стал раскрывать деталей об оружии, которое он назвал discombobulator («дезориентатор» в переводе на русский). Это слово — неологизм, который встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике. Буквально его можно перевести как устройство или действие, которое «расстраивает», «дезорганизует» и «приводит в замешательство».

Министерство обороны США отказалось раскрывать, кто придумал название discombobulator, и рекомендовало обратиться за разъяснениями в Белый дом.

По мнению Трампа, венесуэльская армия была «полностью готова» к нападению США, но ее оружие не сработало.

10 января NYP со ссылкой на показания охранника президента Венесуэлы Николаса Мадуро писала, что американские военные применили оружие, которое вызвало «очень мощную звуковую волну».

В результате у венесуэльских солдат «пошла из носа кровь», а некоторых из них «рвало кровью». Военнослужащие упали на землю и не могли пошевелиться.

«Я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри», — признавался охранник.

«У них вообще нет нефти»

Трамп также рассказал, что Соединенные Штаты забрали себе всю нефть с семи захваченных танкеров, которые покинули Венесуэлу без разрешения американских властей. Одним из них был танкер M/V Bella 1 («Маринера»), шедший под российским флагом.

«Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть. Нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне, расположенные в разных местах», — сказал он NYP.

По словам Трампа, Вашингтон намерен продать до 50 млн баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. При этом Каракас получит часть прибыли.

«Затем туда придут крупные нефтяные компании, и они заберут столько нефти, что Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — добавил глава Белого дома.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон разрабатывает план по установлению контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы «на годы вперед». 14 января стало известно, что администрация Трампа уже продала первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Как пишет издание Semafor, Трамп лично контролирует доходы от нефти Венесуэлы.

«Угрозы начались с первой минуты похищения Мадуро»

Говоря о новой венесуэльской администрации, Трамп признался, что доволен работой исполняющей обязанности президента Делси Родригес, которая сменила Мадуро после его похищения.

«У нас прекрасные отношения с новым президентом. Она великолепна», — поделился он.

Тем временем британская газета The Guardian выяснила, что Родригес на совещании правительства Венесуэлы, которое состоялось через семь дней после операции США, рассказала о поступавших ей угрозах, если она откажется сотрудничать с Вашингтоном. Высказывания политика содержатся в просочившейся в сеть записи.

«Угрозы начались с первой же минуты похищения президента. Они <…> дали 15 минут на ответ, иначе они нас убьют», — сказала Родригес.

По ее словам, сперва венесуэльским чиновникам сообщили, что Мадуро и его жена уже убиты. Позднее выяснилось, что их взяли в заложники.

«Угрозы и шантаж не прекращаются, и мы должны действовать терпеливо и стратегически осмотрительно», — добавила Родригес.

Политик подчеркнула, что поставила перед собой несколько целей: освободить заложников, сохранить мир и удержать политическую власть.

3 января военнослужащие Соединенных Штатов провели операцию «Абсолютная решимость», в рамках которой нанесли удар по Венесуэле и захватили ее лидера Мадуро вместе с супругой Силией Форес. Трамп подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Мадуро перевезли в США, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. В ходе первого судебного заседания 5 января венесуэльский лидер заявил о своей невиновности. Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта.