Политика

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по некоторым профессиям

Депутат Миронов: первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным
Илья Питалев/РИА Новости

В РФ по ряду специальностей первое обучение в вузах и колледжах должно осуществляться на безвозмездной основе. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Он перечислил специальности, которым нужно обучать бесплатно.

«Для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Кадры, которые нам очень нужны», — сказал он.

Депутат отметил, что не все родители могут оплатить нормальные обеды своим детям. Это провоцирует социальное неравенство в школах.

Недавно президент России Владимир Путин своим указом продлил до 2030 года пилотный проект по реформе высшего образования в РФ.

С мая 2023 года в шести ведущих университетах России реализуется пилотный проект по новой системе высшего образования. Он включает три ступени: базовое и специализированное образование, аспирантура. В рамках проекта были разработаны 173 новые образовательные программы.

Ранее в Госдуме обвинили «секту либералов» в проблемах с образованием в РФ.

