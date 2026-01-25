Мирошник: Украина идет на провокации на фоне переговоров

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Украина в период переговоров в Абу-Даби реализует серию умышленных провокаций.

В своем посте дипломат обратил внимание на артиллерийский удар украинских войск по зданию поликлиники в Каховке.

«Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел», — написал Мирошник.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.