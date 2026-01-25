Экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Politico: значительная часть переговоров в ОАЭ была посвящена экономике

Вопросы экономического сотрудничества легли в основу трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, также обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

«Значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую АЭС», — говорится в материале.

Источник издания отметил, что Россия и США начали обсуждать возможность совместной работы на ЗАЭС, что может открыть новые перспективы для бизнес-проектов между странами.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее была названа возможная дата следующей встречи по Украине в Абу-Даби.