Общество

В ОП РФ предупредили о штрафах за нарушение правил при выгуле животных

РИА Новости: за неправильный выгул питомца грозит штраф до 30 тысяч рублей
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил РИА Новости, что за нарушение требований при выгуле домашних животных может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Машаров напомнил, что федеральным законом от 30 ноября 2024 года № 440-ФЗ предусмотрена ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. В частности, закон обязывает соблюдать права и законные интересы соседей в многоквартирных домах, обеспечивать безопасность окружающих при выгуле питомцев, а также убирать продукты жизнедеятельности животных в местах общего пользования.

Член Общественной палаты РФ уточнил, что штраф за нарушение установленных требований для граждан составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Он также отметил, что вместо штрафа может быть вынесено предупреждение, при этом в случаях, когда статья предусматривает такую меру ответственности, предупреждение должно применяться без наложения штрафа.

Машаров отметил, что предупреждение применяется в случаях, когда правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать отель для отдыха с собакой.

