СМИ сообщили о массовых рейдах против мигрантов после убийства в Петербурге

Baza: силовики проводят рейды против мигрантов после убийства в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция совместно с Росгвардией проводят широкомасштабные рейды в магазинах сети «Перекресток», направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по отделам магазинов рассредоточены значительные силы сотрудников правоохранительных органов. Сообщается о задержании около 600 человек для привлечения к административной ответственности. Официально заявленной причиной рейдов является проверка соблюдения законодательства, регулирующего пребывание мигрантов на территории РФ.

Рейд также привел к нарушению работы распределительного центра «Перекрестка» под Петербургом, где скопилось более сотни грузовых автомобилей, ожидающих разгрузки.

Предположительно, причиной масштабных проверок в магазинах сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может быть недавний инцидент со смертью 24-летнего покупателя. Сообщается, что охранники магазина в Петербурге заподозрили молодого человека в краже и задушили его при попытке задержания.

