Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

СМИ сообщили о массовых рейдах против мигрантов после убийства в Петербурге

Baza: силовики проводят рейды против мигрантов после убийства в Петербурге
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция совместно с Росгвардией проводят широкомасштабные рейды в магазинах сети «Перекресток», направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по отделам магазинов рассредоточены значительные силы сотрудников правоохранительных органов. Сообщается о задержании около 600 человек для привлечения к административной ответственности. Официально заявленной причиной рейдов является проверка соблюдения законодательства, регулирующего пребывание мигрантов на территории РФ.

Рейд также привел к нарушению работы распределительного центра «Перекрестка» под Петербургом, где скопилось более сотни грузовых автомобилей, ожидающих разгрузки.

Предположительно, причиной масштабных проверок в магазинах сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может быть недавний инцидент со смертью 24-летнего покупателя. Сообщается, что охранники магазина в Петербурге заподозрили молодого человека в краже и задушили его при попытке задержания.

Ранее в Госдуме призвали отобрать холодное оружие у «мигрантов и гопников».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699991_rnd_9",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+