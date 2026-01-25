Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Кирилл Брага/РИА Новости

В волгоградском аэропорту введены ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 2:22. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В прошлый раз аналогичные ограничения вводились в воздушной гавани Волгограда в ночь на 22 января. Они действовали почти семь часов.

Утром российское министерство обороны заявило, что над регионами России ликвидировали 14 украинских беспилотников. Дежурные расчеты противовоздушной обороны работали в период с 23:00 21 января до 7:00 следующего дня. За это время четыре БПЛА перехватили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью. Еще два дрона сбили в Брянской области и по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701047_rnd_4",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+