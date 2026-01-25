Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В волгоградском аэропорту введены ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 2:22. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В прошлый раз аналогичные ограничения вводились в воздушной гавани Волгограда в ночь на 22 января. Они действовали почти семь часов.

Утром российское министерство обороны заявило, что над регионами России ликвидировали 14 украинских беспилотников. Дежурные расчеты противовоздушной обороны работали в период с 23:00 21 января до 7:00 следующего дня. За это время четыре БПЛА перехватили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью. Еще два дрона сбили в Брянской области и по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

