«Непростой диалог со сложным вопросом». Как прошли переговоры по Украине в ОАЭ

Axios: переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и позитивно

В ОАЭ завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд продолжался более трех часов. По словам Владимира Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. Издание Sky News выяснило, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — завершился второй раунд переговоров делегаций России, США и Украины в трехстороннем формате по вопросам урегулирования конфликта Москвы и Киева, пишет РИА Новости.

«После встречи российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым вернулась в отель. Представители американской делегации направились в аэропорт», — говорится в публикации.

По данным украинского телеканала «Общественное», переговоры шли более трех часов . Делегации изучили и обсудили сразу несколько документов по миру на Украине, которые касаются вопроса территорий и гарантий безопасности, утверждает ТАСС. Источник агентства подчеркнул, что результаты по итогам встречи есть, о них объявят «уполномоченные лица в столицах».

Накануне в Абу-Даби прошел первый раунд переговоров. Неназванный представитель Белого дома в беседе с телеканалом NBC News назвал его «продуктивным». Стороны вели диалог на русском и английском языках в закрытом режиме, без участия представителей СМИ. По информации ТАСС, американская делегация показала себя «посредниками с достойной выдержкой».

Новая встреча России, США и Украины запланирована на следующую неделю, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети Х. Российские СМИ подтвердили эту информацию.

Переговоры прошли на фоне массированной атаки российских войск на энергетику Украины, в результате которой в Киеве и Чернигове без электричества остались более 1,2 млн человек. По мнению главы МИД Украины Андрея Сибиги, запущенные ракеты поразили «и стол переговоров» в Абу-Даби .

Что обсуждали?

Главным предметом обсуждения переговорных команд в Абу-Даби были возможные параметры прекращения военных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом прекращения войны и обеспечения реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения войны и необходимых для этого условий безопасности», — отметил он в своем Telegram-канале.

По итогам встречи стороны договорились согласовать дальнейшие шаги с лидерами своих стран, сообщил Зеленский. По его словам, военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи. Украинский лидер не исключил, что она состоится на следующей неделе.

Подробности прошедших переговоров между США, Россией и Украиной практически не разглашаются, однако разговор был сосредоточен на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном, пишет Sky News со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

«Переговоры включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами и проходили в «конструктивной и позитивной атмосфере», — говорится в публикации.

Издание сделало вывод, что представители Москвы и Киева находились в одной комнате.

«Не стали лезть в бутылку»

Источник ТАСС сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным, поскольку «для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности». На этом фоне переговоры в Абу-Даби проходили «непросто», заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Самый сложный вопрос — по территориальным уступкам Украины. Также представители Киева пытались продавить прекращение огня, в частности запреты на удары по энергетическим объектам», — отметил он в своем Telegram-канале.

Юнашев обратил внимание, что у российской стороны «позиция получше», поскольку «не стали лезть в бутылку и сходу отказываться от участия в Совете мира», которому президент США Дональд Трамп уделяет первостепенное внимание.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание, что переговоры в Абу-Даби проходили в тишине .

«Это очень радует, что не через прессу мы все узнаем, особенно через украинскую, когда там начинают выдавать желаемое за действительное, а мы ждем. Главное, чтобы переговоры шли. Это уже позитивный момент. Мы должны это учитывать», — сказал сенатор.