Steigan: НАТО потерпело поражение в конфликте на Украине

Прошедший Всемирный экономический форум в Давосе обозначил смену мирового порядка и окончательный крах Запада в украинском конфликте. Такую оценку дает норвежский портал Steigan.

В материале утверждается, что западные элиты на форуме были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за развал привычной им системы.

«Ежегодное собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине», — указывается в публикации.

Автор статьи отмечает, что поддержавшие Киев «глобалисты» навлекли на себя «гнев миллиардов».

Швейцарское издание Die Weltwoche до этого писало, что в Европе и США начинают осознавать, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского и продолжение конфликта ведут Запад к краху. В публикации утверждается, что администрация США при Дональде Трампе решила «умыть руки» и «сократить потери», а европейцы приходят к аналогичным выводам.

Ранее на Западе заявили об ударе по Зеленскому в Давосе.