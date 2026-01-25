Во французском правительстве ожидаются перестановки

Премьер Франции Себастьян Лекорню планирует провести перестановки в правительстве после утверждения бюджета страны. Об этом сообщает газета Tribune Dimanche.

«Премьер-министр размышляет над тем, чтобы предложить президенту республики перестановки в правительстве после решения вопроса с бюджетом, если все завершится благополучно», — говорится в статье.

Окончательно бюджет Франции будет утвержден к середине февраля, отмечает издание.

До этого французские депутаты отклонили второй за день вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню — это была уже шестая попытка отправить кабмин в отставку.

11 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее премьер Франции заявил, что кабмин не должен стать «пленником» партийных интересов.