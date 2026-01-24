В России предложили запретить ГДЗ

Минпросвещения России подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения готовых домашних заданий (ГДЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, законопроект предусматривает запрет на распространение информации, касающейся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень. Исключения составляет информация, содержащейся непосредственно в этих материалах.

До этого глава ведомства Сергей Кравцов призвал запретить сайты с ГДЗ, подчеркнув, что те, кто их формирует, совершают преступление. Лантратова отметила, что понимает такие претензии, так как большинство школьников списывают готовые задания, даже не вдумываясь в них. Однако, по ее мнению, запрет ничем не поможет, так как ученики найдут другие способы списывать – к примеру, будут пользоваться решебниками для педагогов или нейросетью.

Ранее педагог объяснила, как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ за полгода