Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России предложили запретить ГДЗ

Минпросвещения предложило запретить ГДЗ
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Минпросвещения России подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения готовых домашних заданий (ГДЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, законопроект предусматривает запрет на распространение информации, касающейся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень. Исключения составляет информация, содержащейся непосредственно в этих материалах.

До этого глава ведомства Сергей Кравцов призвал запретить сайты с ГДЗ, подчеркнув, что те, кто их формирует, совершают преступление. Лантратова отметила, что понимает такие претензии, так как большинство школьников списывают готовые задания, даже не вдумываясь в них. Однако, по ее мнению, запрет ничем не поможет, так как ученики найдут другие способы списывать – к примеру, будут пользоваться решебниками для педагогов или нейросетью.

Ранее педагог объяснила, как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ за полгода

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700243_rnd_4",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+