DC Comics решила зарегистрировать в России товарный знак в виде символа Бэтмена

Одно из старейших и крупнейших в мире американских издательств комиксов DC Comics подало заявку, чтобы зарегистрировать в РФ товарный знак в виде эмблемы Бэтмена, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Агентство уточняет, что заявка была подана в середине месяца. В случае ее регистрации DC Comics сможет использовать эмблему Бэтмена в рекламе, для предоставления образовательных и развлекательных услуг, спонсорства спортивных мероприятий, а также продажи игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики, зубных паст, ювелирных изделий, одежды и некоторых продуктов.

В ноябре 2022 года Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Тогда в список попали бренды автомобильных запасных частей, продукция химической промышленности, игрушки и другие товары, а также нефть, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.

Ранее Белый дом «переодел» Трампа в Супермена.