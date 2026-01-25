Россиянам рассказали, могут ли солнечные бури сломать бытовую технику

Солнечная активность представляет собой не только астрономическое явление, но и фактор, способный напрямую влиять на работу земной техники, рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

«Вспышки на Солнце и последующие геомагнитные бури могут создавать реальные помехи для функционирования различных систем, от глобальных энергосетей до бытовых устройств. Заряженные частицы, выбрасываемые в космическое пространство, при взаимодействии с магнитосферой Земли генерируют индуцированные токи в протяженных проводниках. Наиболее уязвимыми к этому воздействию оказываются линии электропередач», — объяснил он.

Наведенные токи могут приводить к перегрузкам в высоковольтных трансформаторах, что в критической ситуации способно стать причиной их выхода из строя и вызвать отключения электроэнергии. В таком случае обычный человек может столкнуться с прекращением работы различных систем: от холодильников и систем отопления до устройств связи и освещения.

«Еще одним следствием солнечных бурь являются нарушения в работе средств связи. Всплески рентгеновского излучения во время вспышек усиливают ионизацию в ионосфере, что ухудшает условия распространения радиоволн. Это может приводить к сбоям в эфирном теле– и радиовещании, ухудшению качества мобильной связи и прерываниям в работе спутникового интернета. Для систем, использующих радиоканал для управления, таких как технологии «умный дом», это также создает риск потери контроля над освещением, климатической техникой и другими подключенными устройствами», — сказал эксперт.

Гипотетический сценарий, при котором мощная солнечная буря оставляет нас без света и связи, имеет под собой физическое обоснование. Однако современные энергосистемы и системы связи проектируются с учетом подобных рисков, а для людей это выражается в потенциальной возможности столкнуться с перебоями в электроснабжении, нарушениями связи и временным отказом привычных электронных сервисов.

«Важно понимать, что такие события не происходят для ученых внезапно. Постоянный мониторинг солнечной активности позволяет отслеживать все сколько-нибудь серьезные вспышки, энергия которых может прийти в направлении Земли. Приходящие через примерно 8 минут 20 секунд видимый свет, рентгеновские лучи и радиоволны, как правило, не оказывают сильного влияния на магнитосферу Земли. В отличие от плазменных облаков и потоков заряженных частиц, время прихода которых составляет несколько дней, что дает время оценить их мощность и подготовиться к приходу. Степень воздействия напрямую зависит от мощности события и уровня готовности инженерных систем к таким вызовам», — резюмировал Литвинов.

