Политика

В конгрессе заявили о готовности к встрече с Дмитриевым «в любое время»

Конгрессвумен Луна заявила, что готова к встрече с Дмитриевым в любое время
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости заявила о готовности встретиться с российским спецпредставителем по инвестициям Кириллом Дмитриевым в любое время.

Отвечая на вопрос о возможной новой встрече, конгрессвумен от республиканской партии выразила личную симпатию к российскому представителю.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала Луна.

26 октября российская делегация, в составе которой был Дмитриев, встретилась с Луной, в рамках встречи конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября Луна заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения.

Ранее Луна заявила, что пора наладить диалог с Россией. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701155_rnd_5",
    "video_id": "record::b0a804a7-bf11-4031-98ba-461bfb5d5945"
}
 
