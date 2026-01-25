Конгрессвумен Луна заявила, что готова к встрече с Дмитриевым в любое время

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости заявила о готовности встретиться с российским спецпредставителем по инвестициям Кириллом Дмитриевым в любое время.

Отвечая на вопрос о возможной новой встрече, конгрессвумен от республиканской партии выразила личную симпатию к российскому представителю.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала Луна.

26 октября российская делегация, в составе которой был Дмитриев, встретилась с Луной, в рамках встречи конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября Луна заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения.

Ранее Луна заявила, что пора наладить диалог с Россией.