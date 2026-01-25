Размер шрифта
США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских

Politico: США считают свои гарантии безопасности для Киева важнее европейских
Efrem Lukatsky/AP

Соединенные Штаты считают, что их потенциальные гарантии безопасности для Украины имеют большее значение, чем обязательства европейских стран. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Оценка была дана по итогам трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Американский собеседник издания пренебрежительно отозвался о вкладе европейской «коалиции желающих».

«Усилия «коалиции желающих» — это мило. У них пара вертолетов, пара военных и пара гарантий тут и там, но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности», — приводит издание слова источника.

23 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что соглашение о гарантиях безопасности для Киева готово к подписанию.

Через день завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее на Западе заявили об ударе по Зеленскому в Давосе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700921_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
