Общество

На шоссе в Таганроге произошел пожар

На Мариупольском шоссе в Таганроге произошел сильный пожар
Сергей Аверин/РИА Новости

На Мариупольском шоссе в Таганроге произошел сильный пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам местных жителей, перед возгоранием были слышны хлопки. В социальных сетях сообщается, что возможной причиной пожара мог стать взрыв газовых баллонов в шиномонтажной мастерской. Очевидцы также утверждают, что осколки и искры поднимались на высоту выше девятого этажа.

17 января на севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. По информации Telegram-канала SHOT, взрывное устройство сдетонировало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что все пострадавшие — это слушатели центра, они являются сотрудниками системы ведомства.

После взрыва загорелась крыша здания. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 56 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники.

Ранее появились кадры с места взрыва в здании МВД в Коми.

