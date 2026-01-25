Врач призвал проводить два важных исследования россиянам старше 40 лет

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что после 40 лет стоит планово проходить важные исследования желудка и кишечника, даже если ничего не беспокоит. Какие именно процедуры требуются в этом возрасте, врач рассказал «Газете.Ru».

По словам доктора, жители России и стран СНГ находятся в зоне умеренно и высокого риска развития рака прямой и толстой кишки, желудка и пищевода. Поэтому начиная с 40 лет показаны гастроскопия и колоноскопия. Только эти процедуры помогают вовремя заметить опасные изменения (например, в структуре слизистой или появление полипов) и не пропустить ранние формы опухолей. Также во время эндоскопии выявляют симптомы аутоиммунного и хеликобактерного гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), а также обнаружить дивертикулы толстой кишки и многое другое, продолжил нейрогастроэнтеролог.

«С помощью эндоскопических инструментов с высоким разрешением и возможностью увеличения врач осматривает слизистую оболочку толстой кишки, глотки, пищевода, желудка и 12-перстной кишки, — объяснил эксперт. — Во многих странах такой осмотр включен в обязательное медицинское страхование и проводится всем без исключения, кто достиг 40-летнего возраста».

Симаков напомнил, что с возрастом увеличивается вероятность образования полипов в кишечнике и желудке. Некоторые их виды способны перерождаться в раковые опухоли, поэтому так важно вовремя обнаруживать и удалять полипы.

«В России рекомендуют проводить колоноскопию и гастроскопию раз в пять лет, — прокомментировал собеседник издания. — Но если среди близких прямых родственников (родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер) были случаи рака, то обследоваться начинают раньше и чаще. Например, если у матери рак толстой кишки выявили в 38 лет, то эндоскопическое наблюдение у ее детей начинается с 28 лет, и далее — раз в три года. Дальше сроки наблюдения могут меняться в зависимости от того, что показало обследование».

Осмотр, по мнению врача, лучше проходить под седацией: так повышается качество обследования, а пациент переносит процедуру комфортнее. Симаков пояснил, что это важно и для врача: «Врач-эндоскопист тоже человек, и когда пациент в ходе той же гастроскопии начинает кашлять и задыхаться, он начинает ускорять процедуру, и качество осмотра падает».

По словам Симакова, процедура безопасна и проводится амбулаторно, то есть ложиться в больницу не обязательно. После обследования человек просыпается быстро, получает заключение и покидает медицинское учреждение.

«Важно понимать, что заболевания ЖКТ в большинстве случаев не проявляют себя на ранних стадиях. И выявить их помогает эндоскопия», — подвел итог нейрогастроэнтеролог.

