«А как детей кормить?»: массовый блэкаут произошел в Заполярье из-за обрушения ЛЭП

Чибис: восстановление электроснабжения в Заполярье займет не менее суток

Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП — в сетевой компании называют причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения. Тем временем СК России возбудил уголовное дело о халатности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Мурманске и Североморске в результате повреждения опор линий электропередачи нарушено энергоснабжение, работы по его восстановлению займут не менее суток. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями», — отметил глава региона.

По словам Чибиса, организована доставка новых опор из Ленинградской области и Карелии. Энергетики уже частично собрали опоры для линий электропередачи в Мурманской области, сейчас идет погрузка конструкций в карельском поселке Лоухи, уточнили «Россети Северо-Запад».

Чибис призвал жителей Заполярья отнестись с пониманием к временным ограничениям и ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети. Губернатор подчеркнул, что предприниматели и организации подготовили пункты для зарядки телефонов, а также для доступа к кипятку и разогрева пищи.

Накануне Чибис сообщил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за аварийных ситуаций на ЛЭП. В регионе ограничили электроснабжение части потребителей, чтобы обеспечить энергией котельные, больницы и объекты водоснабжения. В ночь на 24 января электроснабжение удалось восстановить на всех котельных, также обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.

Причиной технологических нарушений на нескольких линиях электропередачи стала непогода: в регионе наблюдаются снегопад и шквалистый ветер, на на проводах и опорах ЛЭП — гололедно-изморозевые отложения , сообщили «Россети». Местный филиал сетевой компании перешел в особый режим работы. На помощь мурманским энергетикам направлены бригады и оборудование из Карелии и Ленинградской области, привлечены персонал и ресурсы подрядных организаций.

Тем временем областная прокуратура организовала проверку из-за массового отключения энергопотребителей, а региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следователи считают, что сетевая организация не приняла меры по содержанию ЛЭП в надлежащем состоянии и неоперативно отреагировала на аварийные отключения энергоснабжения.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ситуация в Мурманске и Североморске

В Мурманске на фоне сбоя в электроснабжении временно отключили наружное освещение на городских улицах и во дворах, сообщил глава города Иван Лебедев в своем Telegram-канале. Кроме того, приостановили работу спортивный центр «Авангард», «Сопки.Спорт», «Сопки Озера» и другие городские спортивные объекты.

Освещение на территориях спортивного комплекса «Снежинка» и озера «Среднее» выключено. Тренировки в спортивных школах сегодня также отменены, предупредил глава города.

«При этом крупные объекты областного подчинения продолжают работу», — подчеркнул Лебедев.

Тем временем власти Североморска работают связке с региональными электрическими сетями «Североморский» и Северным флотом, сообщил глава города Владимир Евменьков.

«Для высвобождения мощностей отключено уличное освещение, корабли переведены на автономный режим энергообеспечения», — отметил он в Telegram-канале.

По словам Евменькова, уже удалось восстановить работу ТЦ-345 и подачу электроэнергии на котельную в поселке Сафоново‑1, где завершается поэтапное подключение жилого фонда к отоплению.

«Что касается возобновления подачи электроэнергии, на данный момент имеющиеся мощности, к сожалению, не позволяют подключить весь жилой фонд. Пока ведутся аварийно-восстановительные работы, отключения будут сохраняться», — добавил глава Североморска.

«Душ не принять, дома не прибраться»

Тем временем жители Мурманской области массово жалуются на отсутствие электричества, комментируя последние публикации губернатора в его Telegram-канале. Некоторые мурманчане допустили, что блэкаут произошел из-за ветхого состояния опор. Кроме того, подписчики удивились тому, что в Мурманской области нет резервного запаса опор ЛЭП.

«Почему обрушились сразу пять опор? Это чья-то безалаберность или безответственность? Как можно зимой, в мороз, оставить весь Мурманск, практически, без света? У многих электроплиты: ни разогреть, ни приготовить еду», — написала Надежда.

Жительница Североморска Анастасия назвала длительное отключение электричества «издевательством» над людьми .

«Душ не принять, дома не прибраться, еду не приготовить, обогреватель не включить, даже чай не сделать — дома почти все с электричеством. Ни с кем не связаться!» — высказалась женщина.

Кроме того, жители региона задаются вопросом, как в отсутствие электричества и горячей воды покормить маленьких детей, при этом некоторые магазины оказались закрыты.

«А как детей кормить? <…> Нам на помои кушать ходить?» — спросили подписчики.

На комментарии отреагировала сетевая компания. Она заверила, что энергетики продолжают восстановление электроснабжения, и бригады будут работать до полной ликвидации последствий стихии.