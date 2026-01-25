Размер шрифта
Общество

В Индии из-за вспышки неизлечимого вируса отправили на карантин десятки человек

Independent: в Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах
Anton Vaganov/Reuters

Власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти, сообщает газета The Independent.

По словам правительственных чиновников, после того как в понедельник, 19 января, был выявлен первый случай заболевания, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин. Трое последних заразившихся госпитализированы на востоке Калькутты, а двое пациентов, заболевших первыми, все еще находятся в отделении интенсивной терапии частной больницы.

«Состояние медбрата улучшается, но состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба находятся в отделении интенсивной терапии для больных с заболеваниями сердца», — рассказал высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения штата.

До этого сообщалось, что вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания.

Его симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток. Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию).

Ранее в России появились разносящие вирусы летучие мыши.

