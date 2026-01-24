Белгород подвергся «самому массированному» ракетному обстрелу

Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода ракетами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS.

Предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

«В результате обстрела загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города», — отметил глава области.

Он добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Белгороде во время атаки ВСУ произошло 50 взрывов.

«ВСУ применяют ракеты HIMARS нового поколения», — пишет Telegram-канал.

В посте уточняется, что центр города обесточен, в других районах тоже есть перебои с электричеством.

По словам местных жителей, в Белгороде была серия прилетов и работала система ПВО (противовоздушной обороны). Во дворе на западе города загорелись обломки сбитых ракет. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.