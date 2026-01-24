Трамп отреагировал на убийство в ходе антимигрантского рейда в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social отреагировал на инцидент со стрельбой во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Политик опубликовал фотографию огнестрельного оружия человека, застреленного федеральным агентом, и задался вопросом, где была местная полиция и почему ее сотрудники не защитили коллег из иммиграционного и таможенного ведомства (ICE).

The Department of Homeland Security

Глава государства упомянул, что, по некоторым данным, полицейским не позволили выполнять свою работу и защитить федеральных агентов.

«Где же десятки миллиардов долларов, которые были украдены у некогда Великого штата Миннесота? Мы оказались в такой ситуации из-за масштабных финансовых махинаций, из-за которых пропали миллиарды долларов, и из-за нелегальных преступников, которым было позволено проникнуть в штат благодаря политике открытых границ, проводимой демократами. Мы хотим вернуть деньги, и вернуть немедленно», — написал лидер США (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Трамп утверждает, что мэр и губернатор штата подстрекают жителей «к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой». Вместо этого он призвал чиновников заняться поисками «украденных» у местных жителей миллиардов.

«ПОЗВОЛЬТЕ НАШИМ ПАТРИОТАМ ICE ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ! 12 000 нелегальных иммигрантов-преступников, многие из которых склонны к насилию, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!» — заключил президент (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранителями и протестующими.

24 января в Миннеаполисе федеральный агент выстрелил в мужчину, который якобы был вооружен. Раненый не выжил. После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты.

Ранее в Миннеаполисе у места стрельбы в ходе антимигрантского рейда появилась тяжелая техника.