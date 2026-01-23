25 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 января в России отмечают День студенчества, или Татьянин день. Сегодня профессиональный праздник у штурманов Военно-морского флота. Международный день без интернета напоминает о важности «цифрового детокса». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 января

День штурмана Военно-Морского Флота России

Сегодня профессиональный праздник у военнослужащих, отвечающих за безопасное движение кораблей и подводных лодок, точное ведение их по заданному курсу и выстраивание маршрутов на картах. Дата связана с появлением в России первого учебного заведения для подготовки флотских офицеров и штурманов: 25 января 1701 года Петр I учредил в Москве Школу математических и навигацких наук.

Долгое время в России День штурмана ВМФ отмечали дважды в год: в дни весеннего и осеннего равноденствия. Но в 1997 году главнокомандующий ВМФ РФ Феликс Громов принял решение перенести праздник на дату выхода Петровского указа.

Павел Львов/РИА Новости

День российского студенчества, или Татьянин день

История главного студенческого праздника берет начало в XVIII веке. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета (МГУ им. М. В. Ломоносова). Дата совпала с днем памяти святой мученицы Татианы, которую позже стали считать покровительницей студентов.

С середины XIX века праздник студентов начали отмечать по всей Российской империи. Гуляния проходили шумно и весело. Студенты в Татьянин день частенько напивались, но царские жандармы в честь праздника не арестовывали их, а наоборот — оказывали при необходимости помощь.

Шумные кутежи сошли на нет после революции 1905 года и прекратились к началу Первой мировой войны. В советское время праздник переименовали в День пролетарского студенчества, но отмечали его недолго. Праздник возродился в начале «нулевых», а с 2005 года его отмечают официально на государственном уровне.

Интересный факт День студента в шуточном фельетоне описал А.П. Чехов: «В этом году выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».

День Генерального штаба Вооруженных сил РФ

С 2003 года российские военнослужащие отмечают День Генштаба. Праздник отсылает к историческому событию: 25 января 1763 года императрица Екатерина II своим указом создала Генеральный штаб как центральный орган управления армией. Сначала он отвечал за сухопутные силы, а позже его полномочия распространились и на управление военно-морским флотом. С тех пор не раз менялись название, структура и назначение органа. Сейчас он называется Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации.

Современный Генштаб обеспечивает обороноспособность страны, разрабатывает планы развития Вооруженных сил и управляет войсками, включая ведение боевых действий. Неофициально его называют «мозгом армии».

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

Проказа, или лепра (болезнь Хансена ) — одна из древнейших болезней человечества. Недуг поражает кожу, периферические нервы и иногда глаза, что при отсутствии лечения ведет к потере чувствительности, деформации конечностей, слепоте и инвалидности.

До XX века проказа считалась практически неизлечимой. Перелом наступил в 1873 году, когда норвежский врач Герхард Армауэр Хансен открыл возбудителя болезни. Хотя сейчас лепра успешно лечится, больные в ряде стран все еще сталкиваются с социальной изоляцией и дискриминацией. Главная цель дня — не только медицинская помощь, но и просвещение, борьба с предрассудками и защита прав пациентов.

Международный день без интернета

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но каждый пользователь сети периодически нуждается в «цифровом детоксе». Инициаторы Дня без интернета призывают всех в последнее воскресенье января отказаться от компьютеров, смартфонов и посвятить свободное время встречам, спорту, хобби, прогулкам и другим офлайн-занятиям.

Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 января в других странах

День науки — Беларусь. Праздник ежегодно отмечают с 1993 года в последнее воскресенье января. В этот день поздравляют представителей научной сферы. Проводятся выставки, презентации, научные конференции.

Ночь Бернса — Шотландия. Торжество посвящено поэту Роберту Бернсу, родившемуся 25 января 1759 года. По традиции, шотландцы устраивают ужин с главным блюдом — хаггисом пудинг из бараньих потрохов (сердца, печени, легких) с луком, овсянкой, салом, специями, сваренный в овечьем желудке, которому Бернс посвятил свою знаменитую оду. Программа вечера включает народные танцы, например, кейли, исполнение песен на стихи Бернса и чтение его произведений.

Религиозные праздники 25 января

День памяти святой мученицы Татианы Римской

Святая Татиана жила в Риме в III веке. Ее отец был знатным сановником, который воспитал дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татиана решила не выходить замуж, приняла обет целомудрия и стала диаконисой в одной из римских церквей, помогая бедным и больным. Во время гонений при императоре Александре Севере святую схватили и подвергли пыткам. Ее бросили на арену к свирепому льву — но зверь кротко лег у ног Татианы; ее пытались сжечь — но огонь не причинил ей вреда. В итоге мученицу и ее отца казнили мечом.

В России Татиану почитают как покровительницу просвещения и студенчества. При МГУ в XVIII веке был открыт храм в честь святой. Ей молятся о помощи в учебе, сдаче экзаменов и защите от злых сил.

Интересный факт Татиана стала покровительницей студентов во многом по воле случая. Так вышло, что Иван Шувалов подал императрице Елизавете проект указа об основании Московского университета в день именин своей матери — Татьяны. В итоге студенческое торжество и церковный праздник оказались неразрывно связаны.

hramikona/Shutterstock/FOTODOM

День обращения апостола Павла у католиков

В этот день верующие вспоминают, как апостол Павел стал учеником Спасителя. Павел (в миру Савл) был ревностным фарисеем и гонителем Церкви, яростно преследовавшим первых христиан. Чудесное преображение произошло с ним на пути в Дамаск , где ему явился Христос. После этого ослепший Савл прозрел, принял крещение и стал пламенным проповедником, «апостолом язычников».

Православная церковь 25 января также чтит память: • преподобного Мартиниана Белозерского;

• святого Саввы I Сербского;

• мученика Мертия;

• мученика Петра Авессаломита;

• преподобной Евпраксии Тавенисской. Это день почитания икон Божией Матери «Млекопитательница» и «Акафистная». Католическая церковь сегодня вспоминает: • святую валлийскую деву Дуинуэн.

Народные праздники и приметы 25 января

Татьянин день, или Бабий кут

На Руси особо почитали святую мученицу Татиану Римскую, в народный календарь праздник вошел как Татьянин день. Верующие молились святой о благополучии: девушки — об удачном замужестве, родители — о защите и наставлении своих детей, пожилые — о безбедной старости, немощные — об исцелении от болезней.

Также в этот день отмечали старинный праздник Бабий кут — так называли женский угол в избе у печи, где хранилась домашняя утварь и где хозяйки проводили большую часть времени. В праздник старшая женщина в семье выпекала каравай, символизирующий солнце. Каждый член семьи должен был съесть кусочек, чтобы получить тепло и здоровье.

Девушки мастерили маленькие метелки из тряпочек и перьев и старались незаметно оставить их в «бабьем углу» в доме желанного жениха. Считалось, что после этого парень обязательно на ней женится.

В Татьянин день нельзя было ругаться и ссориться, заниматься тяжелой работой. Согласно поверьям, лучше отложить мытье головы — иначе можно «вымыть» знания.

Приметы

Солнечная погода и мороз — к урожайному году.

На дворе снегопад — лето будет дождливым.

День теплый, но на улице метель — к засухе и неурожаю.

Ярко-красный закат — к сильному ветру.

Какие исторические события произошли 25 января

632 год — пророк Мухаммед начал прощальное паломничество.

— пророк Мухаммед начал прощальное паломничество. 1658 год — губернатор Нового Амстердама первоначальное голландское название Нью-Йорка

— губернатор Нового Амстердама 1708 год — в Москве вышла первая книга, напечатанная новым гражданским шрифтом введен Петром I для печати светских изданий , — учебник геометрии.

— в Москве вышла первая книга, напечатанная новым гражданским шрифтом , — учебник геометрии. 1799 год — в США запатентована механическая сеялка.

— в США запатентована механическая сеялка. 1896 год — в Лионе состоялась премьера знаменитого короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда».

— в Лионе состоялась премьера знаменитого короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда». 1915 год — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско).

Александр Белл Global Look Press

1917 год — в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский лайнер «Лаурентик», перевозивший 3211 слитков золота. В результате катастрофы 350 человек погибли.

— в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский лайнер «Лаурентик», перевозивший 3211 слитков золота. В результате катастрофы 350 человек погибли. 1943 год — город Воронеж полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1955 год — в Колумбийском университете созданы атомные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.

— в Колумбийском университете созданы атомные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет. 1949 год — в Голливуде впервые вручили телевизионную премию «Эмми».

— в Голливуде впервые вручили телевизионную премию «Эмми». 1960 год — приказом МВД СССР официально расформирована система исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГ.

— приказом МВД СССР официально расформирована система исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГ. 1991 год — в СССР издан указ о совместном патрулировании милиции и армии в крупных городах.

— в СССР издан указ о совместном патрулировании милиции и армии в крупных городах. 2011 год — в Египте начались массовые антиправительственные выступления («День гнева»), которые привели к отставке президента Хосни Мубарака.

Дни рождения и юбилеи 25 января

В 1627 году родился Роберт Бойль — англо-ирландский химик, физик, натурфилософ и богослов, чьим именем назван важный физический закон сжатия газов (закон Бойля — Мариотта).

— англо-ирландский химик, физик, натурфилософ и богослов, чьим именем назван важный физический закон сжатия газов (закон Бойля — Мариотта). В 1759 году родился Роберт Бернс — шотландский поэт, фольклорист.

— шотландский поэт, фольклорист. В 1832 году родился Иван Шишкин — великий русский живописец, мастер пейзажа, один из авторов (совместно с Константином Савицким) хрестоматийной картины «Утро в сосновом лесу».

— великий русский живописец, мастер пейзажа, один из авторов (совместно с Константином Савицким) хрестоматийной картины «Утро в сосновом лесу». В 1874 году родился Уильям Сомерсет Моэм — английский писатель.

— английский писатель. В 1882 году родилась Вирджиния Вульф — писательница, литературный критик.

— писательница, литературный критик. В 1913 году родился Иван Рыжов — актер театра и кино, народный артист РСФСР, которого называют «народным дедом» советского кино.

— актер театра и кино, народный артист РСФСР, которого называют «народным дедом» советского кино. В 1928 году родился Эдуард Шеварднадзе — советский и грузинский политик, президент Грузии (1995—2003).

— советский и грузинский политик, президент Грузии (1995—2003). В 1938 году родился Владимир Высоцкий — советский поэт, бард и актер.

Alexandr Graschenkov/Global Look Press

В 1938 году родился Лэйдзи Мацумото — создатель аниме и манги.

— создатель аниме и манги. В 1946 году родился Вячеслав Добрынин — советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист РФ.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кто отмечает дни рождения

72 года исполняется Кей Котти — австралийской мореплавательнице, первой в мире женщине, совершившей одиночное непрерывное кругосветное плавание.

— австралийской мореплавательнице, первой в мире женщине, совершившей одиночное непрерывное кругосветное плавание. 56 лет исполняется Роману Рябцеву — российскому певцу, автору песен, экс-солисту группы «Технология».

— российскому певцу, автору песен, экс-солисту группы «Технология». 51 год исполняется Сергею Минаеву — писателю, теле- и радиоведущему, сценаристу, блогеру.

— писателю, теле- и радиоведущему, сценаристу, блогеру. 50 лет исполняется Тимофею Баженову — российскому телевизионному журналисту, политическому и общественному деятелю.

— российскому телевизионному журналисту, политическому и общественному деятелю. 45 лет исполняется Алише Киз — певице, пианистке, лауреату 15 премий «Грэмми».

— певице, пианистке, лауреату 15 премий «Грэмми». 44 года исполняется Максиму Шабалину — российскому фигуристу, выступавшему в танцах на льду в паре с Оксаной Домниной.

— российскому фигуристу, выступавшему в танцах на льду в паре с Оксаной Домниной. 43 года исполняется Дмитрию Шепелеву — телеведущему, шоумену, продюсеру.

— телеведущему, шоумену, продюсеру. 37 лет исполняется Александру Петрову — актеру театра и кино, двукратному лауреату премии «Золотой орел».