В России хотят заселить нуждающихся в ведомственные общежития

В Госдуме предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития. Подготовкой соответствующих поправок в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Об этом «Известиям» сообщили в комитете.

Издание сообщает, законопроект о бывших ведомственных общежитиях будет рассмотрен во втором чтении в ближайшее время.

Как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, после приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам. Она указала, что такие дома имеются в каждом российском городе.

Она предлагает ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. По словам парламентария, после этого они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд.