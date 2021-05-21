В Москве в пятницу ожидается до +18°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 21 мая, будет до +18°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +16...+18°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6-11 м/c. При этом его порывы могут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 747 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее Росгидромет назвал места в России, где теплеет быстрее всего.