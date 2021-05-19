Казанскую гимназию эвакуировали из-за сообщения о минировании

Казанскую гимназию №40 эвакуировали из-за угрозы взорвать учебное заведение, которая поступила от одного из учеников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

Школьника разозлило замечание учителя по поводу электронной сигареты, которую ученик принес с собой в класс. На предшествующие просьбы убрать курительное устройство подросток не реагировал.

«После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: «Я вас всех взорву», — заявили в мэрии Казани.

Это заявление стало причиной эвакуации, в ходе которой гимназию покинули около 300 учеников и 40 сотрудников учебного учреждения. Гимназию проверили прибывшие сотрудники полиции, никакой взрывчатки и других опасных предметов обнаружено не было.

Ранее школу №67 в Казани эвакуировали после угроз от «сообщника Галявиева».

Несколькими днями ранее сообщалось о «минировании» 15 казанских школ, однако информация также оказалась ложной.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.