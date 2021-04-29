В США потерпел крушение легкомоторный самолет

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В американском штате Флорида разбился легкомоторный самолет, жертвами авиакатастрофы стали несколько человек, передает телеканал NBC, ссылаясь на данные местных властей.

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